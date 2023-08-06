Düzensiz göçü bitireceğiz

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve A Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in de katıldığı toplantıda soruları yanıtlayan Vali Gül, şu önemli açıklamalarda bulundu:Suç olaylarının özellikle son 3-4 yılda azaldığını görüyoruz. İstanbul genelinde yüzde 9 ila yüzde 11 arasında suçlarda düşüş var. Yabancıların suç işleme oranı vatandaşlarımıza göre daha az. 100 Türk vatandaşının suç işleme oranıyla 100 yabancının suç işleme oranını kıyasladığımızda yaklaşık olarak yabancılar 6'da 1 daha iyi durumda. 6 Türk suç işliyorsa, 1 yabancı suç işliyor. (Elim bir olayla gündeme gelen) Esenyurt'taki suç oranları da geçen yıla göre yüzde 9 oranında düştü. Çok ciddi tedbirler alıyoruz.Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karışan yabancı uyruklular sınır dışı ediliyor. Jandarmamız emniyetimiz sahil güvenlik ekiplerimiz kimlik kontrolü yaparken herhangi biri kayıtsızsa uyruğuna bakmadan ülkesine geri gönderiyoruz. Bizim göç politikamız merhamet eksenli, adalet eksenli. Kimseye zulüm de etmiyoruz kimsenin burada başı boş dolaşmasına da izin vermiyoruz. Düzensiz göçün İstanbul'un gündeminden çıkması için gerekli her türlü çalışma yapılıyor.Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az.İstanbul trafiğinin sorunlarının giderilmesi için belediyelerin toplu taşıma sorununu çözecek yatırımları yapması gerekir. Toplu taşımanın cazip hale getirilmesi ile bu sorun çözümlenebilir. Ulaştırma Bakanlığımızın da yatırımları ile belediyelerin projeleri ile bu sorunun üstesinden gelinebilinir.Deprem konusunda Bakanlığın yarısı bizden kampanyası ve kentsel dönüşüm sistemi büyük fayda sağlayacaktır. Deprem riski taşıyan hiçbir okulumuz kalmamıştır. Evlerin dönüşümle yenilenmesi hususunda vatandaşlarımız fedakârlık yaparak sağlam konutlarında yaşamlarını sürdüreceklerdir.