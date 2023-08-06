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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti
Çorum'un merkez ilçesine bağlı Üyük köyünde imamlık yapan Mustafa Yıldırım, bir yılda 3 tona yakın atık malzeme topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevreci imamın sıfır atık hassasiyetini sosyal medya hesabından tebrik etti.



Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Her zaman dile getirdiğim gibi Sıfır Atık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek yerelde uygulayan milletimizin eseri. Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım'ı gönülden tebrik ediyorum."
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Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti
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