Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti

Çorum'un merkez ilçesine bağlı Üyük köyünde imamlık yapan Mustafa Yıldırım, bir yılda 3 tona yakın atık malzeme topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevreci imamın sıfır atık hassasiyetini sosyal medya hesabından tebrik etti.Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Her zaman dile getirdiğim gibi Sıfır Atık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek yerelde uygulayan milletimizin eseri. Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım'ı gönülden tebrik ediyorum."