Akbelen eylemcilerinin suç sicili kabarık

Muğla Akbelen'de 12 gündür yasa dışı eylem yapan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren eylemcilerin suç dosyası kabarık çıktı. 24 Temmuz'dan bu yana aşırı sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bölgeye gelen vatandaşları provoke ettikleri de gözlenen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamına yakınının Milas dışından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldikleri belirlendi. Gözaltınna alınanlardan bazılarının silahlı terör örgütü DHKP/C, MLKP üyesi olmanın dışında terör örgütü propagandası yapma, yasadışı toplantı, gösteri ve yürüyüşlere katılma ve çocuk istismarı, uyuşturucu, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi gibi suçlardan toplam 70 ayrı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, bu ve benzeri kişilerin farklı illerden sözde çevreci eylemlere katılmak için Akbelen'e geldikleri, provokasyon yaparak, diğer vatandaşları suça teşvik ettiklerini belirledi. Güvenlik güçleri, vatandaşları "Bu tür kişilerin oyunlarına gelinmemesi, konusunda uyarıda bulunuyor.