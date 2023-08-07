İlklerin kadınları

Son yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bir ilke imza atıldı ve TSK ilk kadın amirali ile tanıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetlerinin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın bu göreve atanmasından ne kadar memnun olduğunu, "Doğrusu ben bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti" sözleri ile anlattı.Erdoğan, belediye başkanlığı döneminden başlayarak kadınların siyaset, iş hayatı ve sosyal yaşam içinde her zaman önlerini açan uygulamalara imza attı. Önlerindeki engellerin temizlenmesiyle birlikte kadınlar, ilklere imza atarken birçok tabuyu da yıktılar. Şüphesiz bunların en dikkat çekeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Türkiye'nin kasası, Türkiye'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünde bir kadına emanet edildi. En büyük tabular ise başörtüsünde yıkıldı. 28 Şubat ile zirve yapan başörtüsü karşıtlığı ve buna direnen kadınların iş hayatında ve siyasette hızla yerlerini alması dikkat çekti. İşte ilklere imza atarak tabuların yakın kadınlar:2002 seçimlerine kadar kadın milletvekili oranları yüzde 1-2'li rakamlardaydı. 2002'de yüzde 4 ile başlayıp kademeli olarak yükseldi ve son seçimde parlamentonun yüzde 19,3'ünü kadınlar oluşturdu. Halen Meclis'te 119 kadın milletvekili görev yapıyor.Yerel yönetimler kadınların belki de en az etkin olduğu alan alma özelliği koruyor. Ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanıp ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.Yüksek yargı bir kadın başkan ile yine bu dönemde tanıştı. Tülay Tuğcu Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın başkanı seçildi.Türkiye kadın kaymakamlar ile yakın bir geçmişte tanıştı. Elif Arslan Miskioğlu ile Özlem Bozkurt Gevrek de bu alanın ilkleriydi.İlk kadın filo komutanı Binbaşı Esre Özatay, general Özlem Yılmaz, ilçe jandarma komutanı Songül Yakut, F16 pilotu Berna Şen'i, ilk kadın amiral Gökçen Fırat izledi.Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşu Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu.Diyanet İşleri Başkanlığı tarihine ilk kadın başkan yardımcılığına ilk kez Prof. Dr. Huriye Martı getirildi.Kadınlar, başörtüsü ile ilgili tabuları da yıktılar. AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey başörtüsü ile ilk Meclis Genel Kurulu'na giren isimler oldu. Bakan Ayşen Gürcan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Kara Harp Okulu'nun başörtülü öğrencisi Müberra Öztürk ilklere imza atan isimler arasında yer aldı.