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Giriş Tarihi: 7.8.2023 09:21 Son Güncelleme: 7.8.2023 09:53

Adana'da iki fabrikada yangın çıktı... Alevler gökyüzünü kapladı

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. İki fabrikadan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, havadan yangın söndürme helikopteri ve 4 TOMA'nın da katılımıyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da iki fabrikada yangın çıktı... Alevler gökyüzünü kapladı

Adana merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 06.00 sıralarında çıkan yangında tesisi kısa sürede saran alevler, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazözle yangına müdahale etmeye başladı. Havadan yangın söndürme helikopteri karadan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da iki fabrikada yangın çıktı! Alevler gökyüzünü kapladı | Video

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Adana'da iki fabrikada yangın çıktı... Alevler gökyüzünü kapladı
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