Video Yaşam Adana'da iki fabrikada yangın çıktı! Alevler gökyüzünü kapladı | Video
Adana'da iki fabrikada yangın çıktı! Alevler gökyüzünü kapladı | Video

Adana'da iki fabrikada yangın çıktı! Alevler gökyüzünü kapladı | Video

07.08.2023 | 09:25

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. İki fabrikadan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, havadan yangın söndürme helikopteri ve 4 TOMA'nın da katılımıyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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