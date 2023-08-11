Eskort iddiasında ikinci perde: Kendine eskort ayarlayan danışman değil belediye başkanı!

Enkaz altında çıkarılmamış cesetler! Yakınlarımıza ulaşamıyoruz! Evimde de depremzede var. Danışman sürekli bir telefon trafiğinde. Belediye Başkanına eskort ayarlama peşinde. Derdimizi unutup o danışmanın ne yapmaya çalıştığına dikkat kesilince anlıyoruz, ne bizim acılarımız umurlarında, ne de üzerlerine sinen Adıyaman halkının ceset kokusu. 'Bunu kendine yakıştırıyor musun?' dedim, iki de şahidim var: 'Bunlar böyle işte' filan dedi o danışman."