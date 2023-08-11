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Giriş Tarihi: 11.8.2023 11:19 Son Güncelleme: 11.8.2023 11:19

Eskort iddiasında ikinci perde: Kendine eskort ayarlayan danışman değil belediye başkanı!

CHP Genel Merkez'de çalışan ve partinin sosyal medya hesaplarına ait şifrelere sahip olan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldıktan sonra ‘ne iş yaptığı sorulan’ Ali Sinan Acıoğlu, sosyal medya hesabından şoke edici iddialarda bulunmaya devam ediyor. Daha önce CHP’li bir danışmanın ‘escort ayarlamak için telefon görüşmesi yaptığı’ iddiasında bulunan ve daha sonra silen Acıoğlu, sildiği paylaşımlara açıklık getirdi. Acıoğlu, ‘Escort’ iddiasını şu sözlerle sürdürdü: “kendine eskort ayarlayan o danışman değil, bizzat Belediye Başkanı... Büyük bir şehrin yine büyük bir ilçesinin belediye başkanı. Bir de danışmanına "ısmarlıyor" ki o da "cürüm" ortağı olsun. Acımız acınız değil, enkaz altında da kalsak, ekmeğimizden de olsak fark etmiyor.”

SABAH
Eskort iddiasında ikinci perde: Kendine eskort ayarlayan danışman değil belediye başkanı!

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesaplarını yönetirken işte çıkartılan Ali Sinan Acıoğlu, sosyal medya hesabından şoke edici iddialarda bulunmaya devam ediyor. Daha önce CHP'li danışmanın 'escort' ayarladığı iddiasında bulunan ve silen Acıoğlu, sildiği paylaşımına yeni iddialar eşliğinde açıklık getirdi.



İKİ DE ŞAHİDİM VAR
Son paylaşımlarında CHP'li bir belediye başkanını hedef alan Acıoğlu, "14 Şubat'ta Baykal'ın cenazesi için Ankara'ya dönüyor o Belediye Başkanı. Danışmanı da evime geliyor.

Enkaz altında çıkarılmamış cesetler! Yakınlarımıza ulaşamıyoruz! Evimde de depremzede var. Danışman sürekli bir telefon trafiğinde. Belediye Başkanına eskort ayarlama peşinde. Derdimizi unutup o danışmanın ne yapmaya çalıştığına dikkat kesilince anlıyoruz, ne bizim acılarımız umurlarında, ne de üzerlerine sinen Adıyaman halkının ceset kokusu. 'Bunu kendine yakıştırıyor musun?' dedim, iki de şahidim var: 'Bunlar böyle işte' filan dedi o danışman."



"DANIŞMAN DEĞİL BELEDİYE BAŞKANI"
Kirli görüşmenin bizzat belediye başkanı için yapıldığını iddia eden Acıoğlu, "Yani kendine eskort ayarlayan o danışman değil, bizzat Belediye Başkanı.

Büyük bir şehrin yine büyük bir ilçesinin belediye başkanı. Bir de danışmanına 'ısmarlıyor' ki o da 'cürüm' ortağı olsun. Acımız acınız değil, enkaz altında da kalsak, ekmeğimizden de olsak fark etmiyor."

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Eskort iddiasında ikinci perde: Kendine eskort ayarlayan danışman değil belediye başkanı!
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