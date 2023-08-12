İzmir’de çeşmeden mavi su aktı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü alay konusu oldu

Abone branşman hattından bina içi sayaçların bulunduğu kollektör yapısına ve ondan sonrasındaki hane içi iç tesisatına ait tüm sorumluluk aboneye aittir. İçme suyu ile ilgili şebekemizde kalite ve insan sağlığına uygunluk bakımından periyodik incelemeler düzenli olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada abone musluğundan mavi su aktığı yönünde bir kısa video ve iddia döndürülmektedir. Bu durumun içme suyu şebekemiz ile ilgisi bulunmamaktadır.