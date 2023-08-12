İzmir’de çeşmeden mavi su aktı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü alay konusu oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde çekilen görüntülerde çeşmeden akan mavi renkli su büyük şaşkınlık yarattı. 'Hawai kokteyl için teşekkürler İZSU' yorumu yapılarak paylaşılan video hem güldürdü hem düşündürdü.
Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu. Arman isimli kullanıcı, "İZSU sizi düşünüp neler yapmış. Hala nankörlük yapıyorsunuz" diyerek durumu Ti'ye aldı.
Semih, "Tunç başkanım ücretsiz kokteyl desteği sağlıyor" diyerek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e göndermede bulundu.
Özge, "Menemen'de de kakaolu akıyor" diyerek güldüren bir yorum yaptı.
Sunguroğlu isimli Twitter kullanıcısı, "Çeşmelerinden camsil akan güzel İzmir" derken, Murat Gün, "Bedava cam sil" diye yorum yaptı.
İZSU MAVİ SU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından videonun altına yapılan açıklamada, "Sayaç yeri düzenleme esasları gereği idaremizin sorumluluğu içme suyunu abonelerin parsel sınırına kadar getirmekle sınırlıdır.
Abone branşman hattından bina içi sayaçların bulunduğu kollektör yapısına ve ondan sonrasındaki hane içi iç tesisatına ait tüm sorumluluk aboneye aittir. İçme suyu ile ilgili şebekemizde kalite ve insan sağlığına uygunluk bakımından periyodik incelemeler düzenli olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada abone musluğundan mavi su aktığı yönünde bir kısa video ve iddia döndürülmektedir. Bu durumun içme suyu şebekemiz ile ilgisi bulunmamaktadır.
Görüntü gerçekten bir abonemize ait ise adres paylaşılması durumunda gerekli inceleme yapılacak olup, tesisatın durumuna göre abonemiz bilgilendirilebilecektir. Bölgede şebekeye işletmemiz eliyle yapılan müdahalelerin neticeleriyle ilgili olarak başka bir şikayet başvurusu bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz" denildi.