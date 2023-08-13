LGBT sapkınlığına öncülük eden Şahika Yüksel’den skandal sözler! Sapkın zihniyet gözünü çocuklara dikti

İstanbul Üniversitesi akademik kadrosundayken gençlere ergenlik durdurucu tedaviler uygulattığı ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarına öncülük ettiği iddia edilen Prof. Dr. Şahika Yüksel'in, sürece dair itiraf niteliğinde yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. "18 yaşından küçüklere cinsiyet baskılayıcı hormonlar kullanılabilir." diyen Şahika Yüksel'in skandal sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte detaylar...
"18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE CİNSİYET BASKILAYICI HORMONLAR KULLANILABİLİR"
Türkiye ve dünyada tepki çeken LGBT sapkınlığını savunan Prof. Dr. Şahika Yüksel'in açıklamaları büyük tepki topladı. Sürece dair itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:
"Cinsiyet geçişi anlık bir iş değil, geçiştir. Geçiş sürecinde önce cinsiyet kimliğine uygun sosyal olarak görülme ve bedensel özelliklere sahip olma talebiyle başlar ve cinsiyetle birebir düşmeyen giysiler, davranışlar, jestler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Kişinin hazır olduğunu düşündüğümüzde kendisine geri dönüşü olan bir tedavi olan hormon tedavisiyle bedensel değişiklikler ortaya çıktığında ya da sahip olduğu cinsiyetin özellikleri törpülenip geri döndüğünde, bundan memnun kaldıklarında kalıcı, o zaman geri dönüşü olmayan cerrahi operasyonlara da artık hazır diye düşünülür.
Bütün bu sürecin en başından itibaren ruh sağlığı uzmanları devrededir. 18 yaşının üstündeyse biyolojik olarak doğumdan kadın olanlara, trans erkek olmak isteyenlere erkeklik hormonları testosteron, doğumdan erkek olanlara da kadınlık hormonları verilmektedir. Eğer 18 yaşının altındaysa bu ergenler de vücutlarından çok rahatsız olduğu için cinsiyetlerini baskılayıcı hormonlar kullanabilir."
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Şahika Yüksel'in skandal sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
O paylaşımlardan bazıları şu şekilde: