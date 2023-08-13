Vize politikasına sıkılaştırma

Başkan Erdoğan'ın talimatıylakaçak göçmenlerle ilgili bir çalışma yürütülüyor.90 günlük vize ile Türkiye'ye gelip daha sonra uzatmak isteyenler için AB örneği uygulanacak. Bu kişilerden banka hesaplarına ait bilgiler, gelir belgesi, tapu gibi belgeler ve sağlık sigortası istenecek. Bu belgeler yoksa vize verilmeyecek ve ikamet izni uzatılmayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı işçilerle ilgili bir hazırlık yapıyor. Bu konuda bir rehber çıkarılacak. Yabancı işçi çalıştıranlara eğitimler verilecek, mevzuat hatırlatılacak. Kaçak yabancı çalıştırılmasına izin verilmeyecek.Sığınmacıların geri gönderilmesi ve düzensiz göçle mücadelede, AK Parti Genel Merkez, grup ve İçişleri Bakanlığı arasında üçlü bir mekanizma oluşturuldu. Suriyelilerin güvenli dönüşü için bir yol haritası hazırlanıyor. Halep merkezli plan üzerinde çalışılıyor. Hedef güvenli bölgelerdeki sistemin Halep'te de uygulanması. Türkiye bu konuda Rusya ve Suriye ile görüşüyor. Halep merkez alınarak sosyal ve ticari hayat canlandırılacak.