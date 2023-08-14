Ekrem İmamoğlu’nun Bakırköylü’ye zulmü sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki yol düzenleme çalışması arap saçına döndü.
İBB tarafından 4 yıldır tamamlanmayan kaldırım çalışmaları nedeniyle asfaltın ve kaldırımların sürekli sökülüp tekrar tekrar yapılması, caddenin bir kapatılıp bir açılması hem esnafı hem de sürücüleri canından bezdirdi.
Vatandaşlara ayrılan kaldırımdan ilerleyen araçlar, vatandaşların arasından geçerek açık olan tali yola döndü.
'İBB YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM'
Bakırköy'ün sembol mekanlarından İstanbul Caddesi'nin 4 yıldır bitmeyen yol çalışması, siyasi atışmaya konu olunca tekrar gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi koltuğuna aday olabileceğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu "Bakırköy'de sokağa çıkamamak"la suçlamıştı.