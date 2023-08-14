Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu’nun Bakırköylü’ye zulmü sürüyor
Giriş Tarihi: 14.8.2023 16:10 Son Güncelleme: 14.8.2023 16:32

Ekrem İmamoğlu’nun Bakırköylü’ye zulmü sürüyor

Bakırköy İstanbul Caddesi’nde İBB yönetiminin zulmü devam ediyor. Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu karşı karşıya getiren ve 4 yıldır bitirilmeyen, esnafı ve vatandaşı canından bezdiren çalışmalar nedeniyle bugün de İBB’nin gönderdiği iş makinalarıyla kapattı. Araçlar kaldırımdan ilerledi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Ekrem İmamoğlu’nun Bakırköylü’ye zulmü sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki yol düzenleme çalışması arap saçına döndü.

İBB tarafından 4 yıldır tamamlanmayan kaldırım çalışmaları nedeniyle asfaltın ve kaldırımların sürekli sökülüp tekrar tekrar yapılması, caddenin bir kapatılıp bir açılması hem esnafı hem de sürücüleri canından bezdirdi.

ARAÇLAR KALDIRIMDAN İLERLEDİ

İBB tarafından çalışmaların devam ettirildiği caddenin iş makinalarıyla kapatılması kapanan caddede otomobiller, normal şartlarda kullanımı yasak olarak kaldırımlardan ilerleyerek yoluna devam etti.

Vatandaşlara ayrılan kaldırımdan ilerleyen araçlar, vatandaşların arasından geçerek açık olan tali yola döndü.

'İBB YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM'

Bakırköy'ün sembol mekanlarından İstanbul Caddesi'nin 4 yıldır bitmeyen yol çalışması, siyasi atışmaya konu olunca tekrar gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi koltuğuna aday olabileceğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu "Bakırköy'de sokağa çıkamamak"la suçlamıştı.

Kerimoğlu ise katıldığı bir programda, "İstanbul Caddesi'nin İBB tarafından 4 yıldır bitirilemeyen düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" demişti.

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Ekrem İmamoğlu’nun Bakırköylü’ye zulmü sürüyor
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