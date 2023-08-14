İYİ Parti 3’e bölündü bazıları ‘Cumhur’, bazıları ‘CHP’ diyor

31 Mart yerel seçimlerine yönelik olarak hem CHP hem de MHP'den ittifak daveti alan İYİ Parti'de fikir ayrılıkları zirve yaptı. Parti yönetimindeki çoğunluğun seçimlere hiçbir ittifaka dahil olmadan girmek istediği bildirilirken, özellikle milliyetçi kimliğe sahip bazı siyasilerin ise Cumhur İttifakı'ndan yana tavır takındığı iddia edildi. Bir grup ise 28 Mayıs seçimlerindeki hezimete rağmen CHP ile yeni bir işbirliğinin hala partiye önemli kazanımlar sağlayabileceğine inanıyor. Kısa süre önce gündemi sarsan açıklamalar yapan İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması gerektiğini savunmuş ve bunu parti içinden birçok siyasinin istediğini vurgulamıştı. Partinin eski isimlerinden Aytun Çıray da yaptığı açıklamada bu sözleri destekleyerek, "İYİ Parti'de bir grup AK Parti-MHP ile işbirliğini savunuyor" demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'ittifak' çağrısına net bir yanıt vermekten kaçınan ve ucu açık cümleler kuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise 'millete kulak vereceklerine' yönelik mesajıyla dikkat çekmişti. Hem CHP hem de MHP'nin ittifak davetine ilişkin Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta birinci ağızdan daha kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.