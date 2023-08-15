Ağaç A.Ş. çalışanlarından İBB önünde zam eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından açlığa ve sefalete mahkum edilen personel isyan bayrağını açtı. Şantiyelerinden çıkan İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'nin işçileri kendilerine layık görülen yüzde 27'lik zammı ve temmuz zammının ekim ayına ertelenmesini protesto etmek için İBB'nin ana hizmet binasının bulunduğu Saraçhane'ye yürüdü. Agaç A.Ş. işçileri, DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman Sendikası (BTOSEN) öncülüğünde kendilerine ve benzer durumdaki tüm İBB işçilerine dayatılan sefalet ücretine karşı çıktılar. Protesto gösterisinde zaman zaman halay çeken işçiler, 'Bize ekmek yoksa size huzur yok', 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' ve 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları attı.Birleşik Tarım Orman Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi A.Ş. ile konfederasyonumuz DİSK üyesi Genel-İş sendikamız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki hakların, tüm İBB işçileri açısından asgari standart olacağını söylemiş olmasına rağmen, Ağaç A.Ş. işçileri bu hakların kapsamı dışında tutulmaya çalışılmaktadır. Biz, Ağaç A.Ş. işçilerinin bu yöndeki haklı talepleri karşılanmadığı gibi ne Ağaç A.Ş.. ne de İBB yönetimince, hak kayıplarımız görüşülmek bile istenmemektedir. Ağaç A.Ş. işçileri olarak İBB çalışanlarının itilip kakılanı, üvey evladı, ötekisi olmak istemiyoruz" denildi. Protestocu işçilerin basın açıklamasında ise "Biz, İstanbul'un nefesi park ve bahçelerde çalışan Ağaç A.Ş. işçileri, sefalet ücretinin nefesimizi kesmesine izin vermemek için, nefes alabilmek için Saraçhane'ye geldik. Taleplerimiz karşılanana kadar Saraçhane'den ayrılmayacağız" denildi.