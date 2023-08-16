26 Ağustos’ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener’in konuşmasında...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, "26 Ağustos, Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" sözü gündemdeki yerini koruyor. Akşener'in bu tarihte Afyon'da ne açıklayacağına dair her gün farklı bir iddia ortaya atılırken, "CHP ile tamamen bağlarını koparacağı" ve "ittifak tartışmalarına net mesajlar vereceği" de öne sürülmüştü.