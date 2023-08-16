CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! "Kılıçdaroğlu hayal kurmasın"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu konuyla ilgili "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var; İzmir halkının yerel anlamda yaşadığı sıkıntılar ve mutlu olabileceği bir kent hayatını nasıl var edebiliriz? Bunu konuştuğumuz sürece o konular gündeme gelir ya da gelmez ama bunların hepsi dedikodu." açıklamasını yaparken, CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de söz konusu iddialara katıldığı bir televizyon programında çok sert çıktı.