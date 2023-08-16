MHP’li Yalçın’dan Akşener’e komşuluk göndermesi: Komşuluk teklifi iyi değerlendirilemedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik daveti hakkında açıklama yaptı. Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik komşuluk çağrısının hâlâ gündemdeki yerini koruduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:Bahçeli'nin İP'e dönük daveti karşılıklı siyasi yaklaşma, yumuşama, gerginliği azaltma ve peşin hükümleri ortadan kaldırma yolunda atılmış bir adım, bilgece sergilenmiş bir siyasi diplomasi örneği. Ne yazık ki çağrının muhataplarınca böylesi bir fırsat 'iyi' değerlendirilememiş, enine boyuna düşünülüp istişare edilmeden büyük bir siyasi nezaketsizlik ve seviyesizlikle reddedilmiştir.Söz konusu davetin birinci muhatabı İP müdiresi Meral Akşener'dir, ancak müdire hanım sessizliğini koruyup susmaktadır. Genel Başkanımızın davetine icabet ederse bundan millet ve memleket kârlı çıkacakken, Akşener'in sükûtundan ötürü partisi tartışmaların merkezine yuvarlanarak kan kaybetmektedir. Akşener kaçak güreşmekte ya da gol yiyeceği korkusuyla topa girmekten kaçınmaktadır.Seçim hezimeti sonrasında adeta sinmiş bir görüntü veren Akşener, MHP'den ürkmektedir. Bu korkunun tezahürlerini, topu sürekli attıkları 26 Ağustos tacında da milletin hakemliğinde göreceğiz. Esasen İP'in en büyük sorunu, bir kurumsal kimliğinin olmamasıdır. İP'i siyasi literatürde tarif eden uygun, yerine oturan ifade, kavram ve kelimeler de bulunmamaktadır. Bu parti, CHP'ye veya bölücü terör örgütünün siyasi acentesi HDP'ye nispetle tanımlanabilmektedir.Akşener parti genel başkanından çok, okul idaresinde terör estiren, öğrencilere sürekli parmak sallayan huysuz ve geçkin müdire havasındadır. Bu durum, İP açısından muhataralı, güvensiz ve muammalı bir siyasi gelecek tablosu çizilmesine yol açmaktadır. Halbuki gelecek yıl yapılacak 31 Mart yerel seçimlerinde millet, İP'i kendi kurumsal kimliğine sahip bir parti olarak müstakil surette seçimlere girecek kemal, yetkinlik ve cesarette görmek isteyecektir. MHP varken MHP'cilik oynayanlara millet itibar etmeyecektir. Bu bağlamda 26 Ağustos'ta Akşener'in ortaya koyacağı tavır, bu partinin nerede konumlanacağına dair belirleyici unsur olacaktır. ANKARA