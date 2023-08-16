Otobüsçülerden İBB önünde basın açıklaması... İBB 1.5 milyar TL’lik hak edişimizi ödemedi

'İBB'DEN 1 BUÇUK MİLYAR TL ALACAĞIMIZ VAR'

Araç başına 500 bin TL'yi aşmış, toplamda ise yaklaşık 1 buçuk milyar TL civarında alacaklarını beklediklerini söyleyen Ovacık şunları aktardı: "Ağustos ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen Mayıs - Haziran - Temmuz 2023 aylarının hak edişlerinden birikmiş alacağımız var. Araç yenileme, yakıt, yedek parça, bakım-onarım ve temizlik, personel giderlerinin ödenmesi işletmecinin sorumluluğundadır. İBB tarafından aylık hak edişler vaktinde ve tam olarak ödenmediği için tedarikçilere ve paydaşlarımıza olan borçlarımız birikmekte olup, vaktinde ödenmeyen borç işletmecilere artı maliyet getirmektedir. Bu durum ayrıca şoför personel bulmamızı zorlaştırdığı gibi araçların bakım ve onarımlarını vaktinde yaptıramamamıza, dolayısı ile sefer kayıplarının çoğalmasına ve vatandaşın hizmetinin aksamasına neden olmaktadır. Bu şartlar da işi artık daha fazla sürdürebilme olanağı kalmadığı için bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz. 3 yıldır sabır ve anlayış gösterdiğimiz ve artık tıkandığımız bu durum sebebiyle üzüntülü olduğumuzu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

'İBB BAŞKANINI BELEDİYEDE BULAMADIK'

Ovacık taleplerini iletmek üzere İBB'ye gittiklerini ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da olmadığı için İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı ile görüşmek zorunda kaldıklarını aktaran Ovacık, "Bizim talebimiz şudur. Her ay hak edişlerimizin eksiksiz ödenmesi, şu anda ortalama olarak araç başı 250 bin lira gibi hak edişlerimiz oluyor. Bunların eksiksiz ödenmesi, içeride kalan bu paramızın da gelecek aylar içerisinde düzenli olarak ödenip sıfırlanması gibi bir talebimiz var. Bu talebimizi şimdi Ekrem Başkan'a iletmek üzere belediyeye gittik. Belediyede Ekrem Başkan Ankara'ya gitmiş. Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı'yla konuştuk. Aynı taleplerinizi de ilettik. Eğer taleplerimiz yapılmazsa tekrar toplanacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama biz İstanbul halkını mağdur etmek istemiyoruz. İstanbul halkının taşımasına, evinden işine, işinden evine gitmesini engellemek istemiyoruz. Ama onların da bizi anlayacaklarını eminiz. Onun için de bu saatten sonra şirket başkanlarıyla, kooperatif başkanları, kurum başkanlarıyla oturup konuşacağız" diye konuştu.

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