Zafer Partisi’nden istifa eden Neslihan Irvana: Partiye 1 milyon 750 bin TL harcadım...

"3 YILDA SANIRIM 1 MİLYON 750 BİN TL PARTİYE HARCADIM"

Neslihan Irvana, Zafer Partisi'nden istifasından yaklaşık 20 gün sonra yine sosyal medyadan "Belki beni suçlayanlar vardır" diyerek neden istifa ettiğinin detaylarını paylaştı. Irvana, sosyal medya platformu Twitter-X'den yaptığı açıklamada şu iddiada bulundu: Bilinsin diye yazacağım çünkü insanlar acımasız ne yaşadın vs sorgulamadan yargılıyorlar. 3 yılda sanırım 1 milyon 750 bin TL partiye harcadım. Kira çaycı maaşı bayrak org masrafları vs. Bu kadar parasını geçtim bin 200 günümün öğlen 13.00 akşam 19.00 arası parti için çalışarak harcadım.

"PARTİYE BİR DAMANACA SU ALMAYAN, LAF ÜRETEN ADAMLAR KADAR KIYMETİN OLMADI"

Sözlerine devam eden Irvana, "Bir sistem oturttum ama partiye bir damacana su almayan Seyit Yücel, Dr Lütfü Şahsuvaroğlu ve Cezmi Polat gibi laf üreten adamlar kadar kıymetli olamadım. Ve bu üçlü laf üretip iş üretmeyenlere hoca sahip çıktı. O yüzden tüm inancımın kaybolmasına sebep Ümit Özdağ'dır" dedi.

"PARTİYE BİR GRAM FAYDASI OLMAYAN ADAMLARA…"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için Irvana şu iddialarda bulundu: "Partiye bir gram faydası olmayan adamlara, benim gibi hem para hem emek harcayan insanlara yeğledi. O yüzden bu işin de fos olduğunu anladım. Emin olun siyasi olup da lağım çukurunda olmayan yok."