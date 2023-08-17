Ak Parti Ankara milletvekili Asuman Erdoğan’dan Yavaş’a tepki

Etimesgut Piyade Mahallesi'nde dün akşam gece 03.00 saatlerinde patlayan ana su boruları mahalleliyi perişan etti. Sabah 05.00'da durumu ABB'ye belirten mahalle sakinleri hiç beklemedikleri bir cevapla karşılaştı. Piyade Mahalle sakinlerine verilen cevapta, "Kardeşim siz hiç uyumaz mısınız? Bir sakin olun sabah olduğunda geliriz" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu ifadelere AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, tepki gösterdi.
ASUMAN ERDOĞAN;
"ASKİ, susuzluğun ve kuraklığın bu kadar yoğun yaşandığı bu dönemde patlayan boruları bildirmek için arayan vatandaşı azarlıyor. CHP'li belediyeler vatandaşı çağdışı susuzluğa mahkum ederken Ankara'mızın CHP'li Belediye Başkanı da aynı yolda ilerliyor. Belediye'nin görevi vatandaşa hizmet etmek azarlamak değil. Kuraklığın yoğun bir şekilde yaşandığı bu günlerde böyle bir durumun yaşanması kabul edilemez. Yavaş ve ekibinin halka gösterdiği bu davranış Genel seçimlerin intikamını almaktan başka bir şey değildir" dedi.
4 buçuk yıldır halka hizmet etmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi patlayan su borularını bile değiştirmekten aciz.
"ABB'NİN İLGİSİZLİĞİ YÜZÜNDEN 12 SAAT SU BOŞA AKTI"
AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Dün akşam gece 03.00 saatlerinde ana su borusu patlamış. Boşa akan suyu gören mahalleliler Muhtar ile birlikte durumu bildirmek için ABB'yi aramışlar. Ancak telefonu açan şahıs, 'Kardeşim siz hiç uyumaz mısınız? Bir sakin olun sabah olduğunda geliriz' diyerek muhtarı ve vatandaşları terslemiş. Mahalle ABB'nin ilgisizliği yüzünden sabaha kadar sular altında kaldı. Mahalleli sabaha kadar su ile uğraşmak zorunda kaldı. Akan sular yüzünden asfalt çöktü. Dün gece 03.00'dan beri insanlara su verilmezken öğlen 15.00'da insanlara su verildi. 12 saat su boşa aktı." dedi.
"YAVAŞ VATANDAŞI SUSUZLUĞA MAHKUM ETMEK İÇİN EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"
Etkili olan sıcaklardan dolayı yoğun bir şekilde hissedilen kuraklık yüzünden insanlarımız zaten zor günler geçiriyor. Bir de üstüne böyle bir durumun yaşanması kabul edilemez. Küresel ısınmanın hüküm sürdüğü dünyamızda ASKİ, gerekli çalışmayı yapmak yerine patlayan boruları bildirmek için arayan vatandaşı azarlıyor. CHP'li belediyeler vatandaşı çağdışı susuzluğa mahkum ederken Ankara'mızın CHP'li belediye başkanı da aynı yolda ilerliyor. Yavaş ve ekibinin halka gösterdiği bu davranış Genel seçimlerin intikamını almaktan başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.