Ak Parti Ankara milletvekili Asuman Erdoğan’dan Yavaş’a tepki

"YAVAŞ VATANDAŞI SUSUZLUĞA MAHKUM ETMEK İÇİN EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Etkili olan sıcaklardan dolayı yoğun bir şekilde hissedilen kuraklık yüzünden insanlarımız zaten zor günler geçiriyor. Bir de üstüne böyle bir durumun yaşanması kabul edilemez. Küresel ısınmanın hüküm sürdüğü dünyamızda ASKİ, gerekli çalışmayı yapmak yerine patlayan boruları bildirmek için arayan vatandaşı azarlıyor. CHP'li belediyeler vatandaşı çağdışı susuzluğa mahkum ederken Ankara'mızın CHP'li belediye başkanı da aynı yolda ilerliyor. Yavaş ve ekibinin halka gösterdiği bu davranış Genel seçimlerin intikamını almaktan başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.