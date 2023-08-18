Togg tam anlamıyla 10 numara

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg, ilk piyasaya çıktığı günden beri vatandaşların ilgi odağı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen Togg ile bir hayal gerçeğe dönüştü. 'Bir otomobilden daha fazlası' sloganıyla yola çıkan Togg, 6 farklı rengiyle kullanıcılarla buluştu. Eyüpsultan Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerinde eğitmenlik yapan Ali Yentur (51), belediye bünyesindeki Togg ile 3 ay boyunca yaşadığı deneyimi SABAH'a anlattı:Togg'un ilk talihlilerinden biri olduk. Hem şehir dışı hem şehir içi yolculuğu yaptım. 3 aydır Togg kullanıyorum. Bugüne kadar 1700 kilometre yaptım. İstanbul'dan aracı almak için Ankara'ya 4 saatte çok büyük bir heyecanla gittim. Aracı kullanabilmek için eğitim almamız gerektiği söylendi. Bir saat boyunca araçla ilgili bize eğitim verildi. 30 yıldır araç kullanıyorum. Böylesini ilk defa gördüm. Arabayı vitese takayım gideyim diyen kişi arabanın içerisinde öylece kalır. Nasıl çalıştıracağını bile bulamazsınız. Tamamen akıllı bir sistemden oluştuğu için eğitimin önemini o gün anladım.Eğitimin ardından Ankara'dan İstanbul'a yolculuğumuz tam 8 saat sürdü. Çünkü sürekli yolda önümüzü kestiler. TIR'lar durduruyor, insanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Bir ara jandarma durdurdu. Galiba ceza yedik diye düşündüm. Meğer onlar da fotoğraf çektirmek istemiş. Hızlanması fazlasıyla güzel. Çok sessiz ve çok konforlu. Trafikte sollayıp da geçemeyeceği bir araç yok. Çünkü şanzıman sistemi bulunmuyor. Kısaca 10 numara bir araç. Aynı zamanda çok tasarruflu. Tam dolu batarya ile şehir içinde 350-400 km gidiyor. Yaklaşık 250- 300 liraya şarj oluyor. Eğer şarj ünitesini kendiniz kurarsanız maliyet düşüyor. Biz kendi istasyonumuzda bataryayı 150 TL'ye dolduruyoruz. Diğer araçlardaki gibi 10 bin bakımı, triger kayışı değişimine ihtiyacı yok. Bu açıdan da avantajlı.SABAH ekibi olarak biz de 'Kapadokya' renkli Togg'la İstanbul'un cadde ve sokaklarını turladık. Togg'un koltuğuna oturunca yüzünüzde bir gurur ifadesi oluşuyor. Araç o kadar sessiz çalışıyor ki zaman zaman 'Acaba çalışmıyor mu?' diye kontrol etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Togg ile seyahat sırasında en fazla gördüğümüz şey, özellikle trafik ışıklarında milli gururumuzu görenlerin yüzlerinde oluşan tebessüm oldu. Meraklı bakışlar ve korna çalanlar ise hiç eksik olmuyor. Togg, yol tutuşundan bagaj hacmine, hızlanmadan frenlemesine kadar birçok özelliğiyle rakiplerini geride bırakıyor. 'Uçak kalkışı' olarak nitelendirilen kalkış performansı ise harika bir deneyim yaşatıyor. Araç, ivmelendiği sırada adeta koltuğa yapışıyorsunuz. 100 kilometreye 4 saniye civarında ulaşıyor. Aracın ön kısmı tamamen dijital ekranlardan oluşuyor. Çok yorgun olduğunuzda ise otomatik park asistanı imdadınıza yetişiyor. Sürücü müdahalesi olmaksızın kendi kendine park yapıyor. Togg'un ön tarafından bulunan kızılötesi bir kamera, sürücünün göz ve yüz hareketlerini sürekli kayda alıyor. Sistem, sürücünün yola yeterince odaklanamadığını fark ettiği an ikaz lambaları yanıyor. Böylelikle kaza riski minimize ediliyor.