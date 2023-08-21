İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan’dan CHP’ye yerel seçim resti: 81 ilde kendi adayımızla gireceğiz

İYİ PARTİ-CHP ARASINDA KARŞILIKLI YEREL SEÇİM RESTİ

CHP'li Gürsel Tekin'in "İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz" sözleri muhalefet cehphesinde yankı uyandırırken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da yerel seçimlerdeki 'ittifak' konusuyla ilgili henüz bir görüşme olmadığını vurgulamıştı. Kavuncu, "Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi sizlerle net olarak paylaşabilirim" şeklinde sözleriyle CHP'ye açık bir mesaj vermişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da İYİ Parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu belirterek CHP'ye "Bizim sayemizde kazandınız" göndermesinde bulunmuştu.