İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan’dan CHP’ye yerel seçim resti: 81 ilde kendi adayımızla gireceğiz

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhalefetin aldığı hezimetin ardından CHP'de değişim tartışmaları yaşanırken, İYİ Parti'de de yerel seçimler için izlenecek yol haritası tartışılmaya devam ediyor.
"SEÇMEN TABANINDA BU GÖRÜŞ HAKİM"
Parti içinde tek başına seçimlere girilmesi gerektiği görüşünün hakim olduğuna dikkat çeken Türkkan, şunları kaydetti:
"Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti'nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye'yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti.
İYİ PARTİ-CHP ARASINDA KARŞILIKLI YEREL SEÇİM RESTİ
CHP'li Gürsel Tekin'in "İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz" sözleri muhalefet cehphesinde yankı uyandırırken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da yerel seçimlerdeki 'ittifak' konusuyla ilgili henüz bir görüşme olmadığını vurgulamıştı. Kavuncu, "Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi sizlerle net olarak paylaşabilirim" şeklinde sözleriyle CHP'ye açık bir mesaj vermişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da İYİ Parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu belirterek CHP'ye "Bizim sayemizde kazandınız" göndermesinde bulunmuştu.