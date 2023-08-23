SABAH gündeme getirdi, 59 yıllık hasret bitti! Şehit babasının mezarını buldu





Iğdır'da defnedildiğini biliyordum ama onu da bulamadık. SABAH'ın haberini okuduğum an, içimden bir şey koptu. 'Bu benim babam' dedim. Askeri kayıtlara ulaştım. Mezarlıktaki babamdı. 59 yıl sonra babamın mezarındayım.