SABAH gündeme getirdi, 59 yıllık hasret bitti! Şehit babasının mezarını buldu

Tokat'ta yaşayan Duran Öztürk, 1965'te Iğdır'da vatani görevini yaparken, kaza şehidi oldu. Dönemin şartlarından dolayı memleketine getirilemeyen Öztürk, kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Tokat'taki ailesi şehit olduğu bilgisi 45 gün sonra öğrendi. Aradan geçen yarım asrın ardından, sahipsiz mezarın izini süren mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek, şehit mezarlığı olduğunu öğrendi. Mermerden yeni mezar yaptığı şehidi koruma altına alan Öztürk, başına bir de Türk bayrağı dikti.
HABERİ OKUDUĞUM AN, İÇİMDEN BİR ŞEY KOPTU
Şehidin, 60 yaşındaki oğlu Halil Öztürk'te, 59 yıl sonra babasının hiç görmediği mezarını ziyaret etti. Mezara sahip çıkan Gökhan İpek'in de eşlik ettiği Öztürk, "Babam, şehit olduğunda bir yaşındaydım. Baba nedir bilmeden büyüdüm. Büyüdükçe acısı içimi sardı. Bari bir mezarı olsaydı dedim.
Iğdır'da defnedildiğini biliyordum ama onu da bulamadık. SABAH'ın haberini okuduğum an, içimden bir şey koptu. 'Bu benim babam' dedim. Askeri kayıtlara ulaştım. Mezarlıktaki babamdı. 59 yıl sonra babamın mezarındayım.
SABAH sayesinde hasretim bitti. Gökhan İpek'e de masraflarını ödemek istedim ama, 'şehit hepimizin şehidi' diyerek kabul etmedi" dedi. Gökhan İpek ise "Şehidimize, yıllarca kendi yakınım olarak görüp, mezarına baktığım.