AK Parti bugün 22. yaşını kutlayacak: Henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında

"HENÜZ 22 YAŞINDA DOĞRULAR İÇİN İŞ BAŞINDA"

Kuruluş yıl dönümü programının sloganı "AK Parti Henüz 22 Yaşında Doğrular İçin Hep İşbaşında" olacak. AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu, dev yatırımları da kısa film gösterimi ile anlatılacak. Partinin Türkiye'ye daha uzun yıllar iktidar olarak hizmet edeceği vurgulanacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında 2053 ve 2071 hedefleri anlatılacak.