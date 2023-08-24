CHP’li Hatay Belediyesi’nin kaos planı deşifre oldu

DEVLET HATAY İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Depremlerden en çok yarayı alan Hatay için tüm imkanları seferber eden devlet, bölgede 200 bin konut yapmayı planlarken, 6 Şubat'tan bu yana Hatay için yaklaşık 13 milyar TL harcama yaptı. Depremlerde bölgenin enerji altyapısı da ciddi oranda hasar gördü. 11 ilde TEİAŞ'a ait elektrik iletim tesislerinde toplam 717 milyon TL, özel sektöre ait elektrik dağıtım tesislerinde ise toplam 7 milyar 867 milyon TL hasar meydana geldi. CHP'li Hatay Belediyesi'nin ödemediği elektrik faturaları da bölgedeki enerji altyapısına yapılacak yatırımları tehdit eder boyuta ulaştı.