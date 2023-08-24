MSB’den ortak tatbikat tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile Kamışlı'da gerçekleştirdikleri tatbikata ilişkin olarak "15-17 Ağustos tarihlerinde ABD ve PKK/YPG terör örgütü Haseke/Kamışlı'da ortak silahlı tatbikat gerçekleştirmiştir. ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" açıklamasını yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

-Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar bin 72 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Çanakkale'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına 10 helikopter ile 379 sorti uçuş yapılarak destek verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir.

-KKTC'nin egemenlik alanında bulunan Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan, Barış Gücü'nün tarafsızlığıyla çelişen, çözümsüzlüğü körükleyen kabul edilemez müdahaleyi ve tek taraflı tutumu şiddetle kınıyoruz.

-TSK'nın tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla Tıp, Diş, Eczacılık Fakültelerine ve Sağlık Meslek Yüksekokullarına Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına okutulmak ve 2023-2024 yılında eğitime başlamak üzere askeri öğrenci alınacaktır.

-Yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2'si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda komandolarımızın 32'si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.