Devlet korumasındaki 319 genç üniversiteli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altındaki çocuklar büyük başarı göstererek üniversiteli oldu. Bakanlık kuruluşlarında devletin koruması altındaki 319 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek üniversiteye yerleşti. Devletin kanatları altında büyüyen, koruyucu aile yanında bulunan ve sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin akademik başarılarını artırıcı destekler sonucunu verdi. Devlet koruması altında bulunan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar, çocukların üniversite sınav sonuçlarına da olumlu yansıdı.Bakanlığın sosyal hizmet modelleri ile desteklenen öğrencilerin okul başarısını artırmaya yönelik yürütülen sosyal hizmet modelleri sayesinde öğrencilerin istediği bölümlere yerleşme oranında da artış sağladı. Sınava giren 319 öğrenciden 165'i lisans, 154'ü ise önlisans bölümlerine yerleşti. Öğrencilerin yerleştiği bölümler arasında Tıp Fakültesi, Psikoloji, Diş Hekimliği, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi başta olmak üzere çok sayıda fakülte ve bölüm yer alıyor. Bakanlık, devlet koruması altında büyüyen çocukları yükseköğretimde de desteklemeye devam ediyor.