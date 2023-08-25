Gurur veren dayanışma

11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri sonrası seferberlik ruhuyla felaket bölgesine koşanlar Çanakkale yangında da muhteşem bir dayanışma gösterdi. 48 saat dolmadan kontrol altına alınan yangın belediyelerin, STK'ların, vatandaşların ve devletin tüm kurumlarının verdiği topyekûn mücadeleyle 3'üncü günde söndürüldü. SABAH, Çanakkale yangınıyla mücadeledeki büyük dayanışmaya yerinde tanıklık etti.Çanakkale Boğazı'na has rüzgârın etkisiyle büyük çapta bir alanı etkileyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi vatandaşları korkutamadı. Halk yeşil vatan için alevlerle canla başla mücadele ederken çevre iller başta olmak üzere yurdun farklı yerlerinden gelen belediye itfaiye ekipleri ve STK'lar ele ele omuz omuza çalıştı. Yangın söndürmede destan yazan Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle sohbetimizden sonra alevlerden en çok etkilenen Yağcılar Köyü'ne gidiyoruz. Köyün gençleri alevlerin yeniden yükselmesi ihtimaline karşı ellerinde fenerlerle yeşil vatan nöbeti tutuyor. Gençlerden Serkan Bırakma (22), "Yangına müdahale için çok fazla ekip geldi. Askerler geldi, çevre illerden yardıma geldiler. Yangın sonrasında da çok fazla yiyecek geldi. O anlamda hiçbir sıkıntımız olmadı. Biz de yeşil vatanı korumak için ayaktayız. Bir anormallik gördüğümzde hemen yetkililere haber vereceğiz" diyor.Şubat depremleri sonrası bölgeye yardıma koşan AK Partili Ümraniye, Pendik, Sultanbeyli, Bahçelievler ve Esenler Belediyesi Çanakkale'ye de ilk varanlar oldu. Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, alevlerin arasından hayvan dostları kurtardı. Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, AFAD koordinasyonuyla yangınla mücadele eden ekip içinde yer aldı. 2 adet 10 tonluk tanker, 1 adet 30 tonluk tanker, 1 adet arama kurtarma aracı, 9 personel ile Bahçelievler Arama Kurtarma ekipleri de yangına müdahale etti. Üsküdar ve Sultanbeyli Belediyesi arama kurtarma ekipleri soğutma çalışmalarında bulundu. Esenler Belediyesi de AFAD'ın talebi doğrultusunda yangın bölgesine gönderdiği su tankerleriyle söndürme ve soğutma çalışmalarında ekiplere destek sağlıyor.SABAHÇanakkale'yi yeşil vatan için de geçilmez kılan destansı mücadele de 10 uçak ve 38 helikopter, 503 saatlik uçuşta, 2 bin 828 sorti yaparak 9 bin ton su attı. Yangının, yerinde müdahalelerle kontrol altına alınmasındaki en büyük etken ise İHA'lardan alınan anlık görüntüler oldu. Önceki gece 4 gece görüşlü helikopterle müdahale edilirken hava araçlarının rahat su alabilmesi için trafiğe kapatılan Çannakkale Boğazı dün yeniden açıldı. Soğutma çalışmaları sürerken tedbir amaçlı boşaltılan 11 köyde halkın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Yangında dumandan etkilenen 95 kişiden 7'sinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde ekipleri tebrik eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangından, 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, bin 430 hektarlık da tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere 4 bin 80 hektar etkilendi. 3 bin 774 personel de sahada mücadele etti" dedi./ SABAHÇANAKKALE yangını seferberlikruhuyla söndürülürkenakıllara 'CHP'liBelediye BaşkanıÜlgür Gökhan nerede?' sorusugeldi. Yangın günlerinde hiç ortalardagörünmeyen ancak Twitterhesabında "Umarım söndürülür.Ekiplere kolaylıklar dilerim"gibi garip sözlerle masajlarpaylaşan başkanın ABD SanFrancisco'da tatilde olduğuortaya çıktı. Gökhan'ınyurtdışında olmasınedeniyle BelediyeBaşkanlığı'navekâleten bakanM. İrfan Mutluay'ınyangın bölgesine geldiği belirtildi.SABAH'ın ulaştığı Mutluay önce Başkan Gökhan'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Gökhan ısrarlı sorularımız üzerine başkanın istirahat hakkını kullandığını belirterek 'Nerede olduğunu kendisine sormanız daha doğru olur' dedi.