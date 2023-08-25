İmamoğlu’na Kuzguncuk Parkı ve Taşdelen Kavşağı tepkisi

Üsküdar ve Çekmeköy belediye başkanları, büyük vaatlerle İBB başkanı seçilen ancak İstanbul dışında her şeyle ilgilenen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaklaşık 3 yıl önce zemininde kayma olduğu gerekçesiyle kapatılan Kuzguncuk Parkı'nın son halini sosyal medyadan paylaştı. Türkmen, "İBB bu parkı 3 yıldır halka kapalı tutuyor. Merak ediyorum; İstanbul'un en güzel parkını tam 3 yazdır halka kapalı tutmak ve onca kamuoyu baskısına rağmen karınca hızıyla bile çalışmamak için ne kadar dertsiz, tasasız olmak lazım acaba" sözleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göterdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da yaptığı paylaşımda, Şile Otoyolu üzerinde inşa edilen Taşdelen Kavşağı'nın bazı bölümlerini yapması gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek bir adım atmadığını belirterek, "Ortada çalışma yok, reklam çok" dedi.