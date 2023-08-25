Kalbi Türkiye için atanlara kapımız açık

AK Parti, 22'nci kuruluş yıldönümünü Ankara ATO Congresium'da kutladı. Başkan Erdoğan'ın konuşması ayakta alkışlandı:Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi emekliye sevk edelim. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz. Seçimlerde farklı tercihlerde bulunmuş vatandaşlarıma şu çağrıyı yapmak istiyorum. Davetim 85 milyona.Türkiye'nin tüm zenginliklerini, tüm renklerini temsil kabiliyetini haiz parti AK Parti'dir. AK Parti bir Türkiye partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Tüm vatandaşlarımız değerlidir ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan her vatandaşımıza, kalbimiz de gönlümüz de açıktır. 85 milyonun tamamına saygı duyan ve cesaretle hesap soracağınız bir parti ve ittifak arıyorsunuz gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da düzenlenen kutlama törenine özel çiçek aranjmanı gönderdi. Aranjmanıda 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı, beyaz güller ve karanfillerle Türk bayrağı yapıldı. AK Parti'nin 22. yıldönümü için 22 dal beyaz orkidelerle düzenleme yapıldı. Türkiye'nin 100. yılı için 100 adet kasımpatı çiçeği yapıldı.AKParti 22 yıl önce Türkiye'ye güneş gibi doğdu. Nice badireler atlattık ama vazgeçmedik. AK Parti olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti ile beraber siyaset tabii rotasını bulmuştur. Milleti hor gören elitist anlayışın yerine millete hizmet yapmayı şeref gören anlayışı hâkim kaldık. Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. AK Parti kademelerinde görev almış, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.Milleti hafife almanın, sandığın meşruiyetini sorgulamanın bedelini ödediler. Milleti suçlama alışkınlığından vazgeçmediler. Dün milleti göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı diye aşağılıyorlardı, bugün de kırsal kesim diyerek tahkir ediyorlar. Dün açık oy gizli tasnifle milli irade hırsızlığı yapıyorlardı, bugün de sandığın meşruiyetini tartışmaya açarak aynı faşizmi sergiliyorlar. 7 ay sonra da başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel seçimde zafere koşacağız.