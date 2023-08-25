Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yılı kutlanıyor

Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl kutlamaları Bitlis'in Ahlat ilçesinde önceki gün başladı. Yarın sona erecek kutlamalar kapsamında Ahlat Millet Bahçesi'nde illerin tanıtımı için 51 çadırın kurulduğu alanda, 2 gün boyunca atlı oyunlar, gösteriler, tanıtım sergileri ve konserler düzenlenecek. Bugün yapılacak kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Açılış programı öncesi Türk Hava Kuvvetleri'nin Solo Türk gösterisi düzenlendi. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda yaptığı açılış konuşmasında, ecdattan alınan bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Okçular Vakfı ve Bitlis Valiliği tarafından yapılan etkinliklerin 6'ncısını düzenledik.Ahlat, Anadolu'muzun tapu senedidir. Medeniyetimizin yücelişidir. Dosta güven, düşmana korku veren ismidir. Şanlı tarihin adıdır. Ahlat, mazisi derin, şanlı tarihi olan yerdir" dedi. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise vatana kem gözle yaklaşanların yok olduğunu, milletin hep var olduğunu belirtti. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yılmaz da "Her yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'ndeki şehitlerimizi yâd etmek için, en büyük Türk İslam Mezarlığı'nın bulunduğu Kubbet'ül İslam'da buluşuyoruz. Bütün dünyaya haykırıyoruz. Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte olacağız. Büyük zaferi bize armağan eden Sultan Alparslan'ın ordusuna selam olsun" diye konuştu. Etkinlikler kapsamında, 200 metrelik Türk bayrağı açan vatandaşlar, mehter takımı ve atlı birlikler eşliğinde Selçuklu Meydanı'ndaki konser alanına kadar yürüdü. Kutlamaların ikinci gününde ise karakucak güreşçileri yapıldı. Han Çadırı önünde düzenlenen güreş müsabakaları davul zurna eşliğinde cazgırlarla devam etti.