Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek

ADAY OLMAK İSTEYEN BAŞKANLARIN İSTİFASI SÜRÜYOR



Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçim hazırlıkları da tüm hızıyla devam eden AK Parti'de belediye başkanı adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa süreci devam ediyor. Belediye başkanı adayı olmak için istifa eden il-ilçe başkanlarının mülakatları yapılıyor. AK Parti teşkilatlarının sahada olduğu vurgulandı en çok oy alınan köylerden yaylalara kadar saha ziyaretinin devam ettiği anlatıldı.