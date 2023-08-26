Tekne gezisi faciaya döndü

Pegasus Havayolları'nı da içinde barındıran Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz gece tatil için gittikleri Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.Leros Adası açıklarındaki yatlarından akşam yemeği için restorana gitmek üzere sürat teknesiyle ayrılan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti kayalıklara çarptı. Teknede çiftin 2 çocuğu Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ile biri İngiliz diğeri Güney Afrikalı 2 kişinin daha bulunduğu öğrenilirken, tekneyi kullanan Ali Sabancı ve eşi ağır yaralandı. Diğer 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. 1 kişi ise hafif yaralandı ve taburcu oldu.Tekne kazası, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler tarafından fark edilerek yetkililere haber verildi.Ali Sabancı'ya ilk müdahale Leros'taki bir hastanede İstanbul'dan getirilen özel bir ekip tarafından yapıldı. Teknenin dümeninin karın bölgesine çarptığı belirtilen Sabancı'nın dalağının alınıp entübe edildiği iddia edildi. Ali Sabancı'nın aort damarının da zedelendiği öğrenildi. Sabancı çifti deniz ambulansı ile Turgutreis Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerince karşılanan Ali Sabancı, durumu daha acil olması nedeniyle Bodrum'dan Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı ile İstanbul'a, Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.Bodrum'da tedavi altına alınan Vuslat Doğan Sabancı da dün öğlen saatlerinde babası Aydın Doğan'a ait özel uçakla Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi. Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikeyi atlattığı, genel durumunun iyi olduğu kaydedildi. Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'ya kazadan kaynaklı 'yüz travmaları' için de müdahale yapıldığı öğrenildi.Yunanıstan Sahil Güvenlik yetkilileri de kaza ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, içinde 4'ü Türk, 1 Güney Afrika ve 1 İngiltere vatandaşının olduğu Malta bandıralı deniz taşıtının kayaya çarptığı ve iki kişinin ağır, bir kişinin de de hafif yaralandığı ifade edildi. Kaza bölgesine iki devriye teknesi gönderildiği, yaralıların Leros Hastanesi'ne götürüldüğü ve ilk müdahalenin burada yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, Leros Liman Başkanlığı'nın kazayla ilgili soruşturma başlattığı ve Malta bandıralı botun Leros Valiliği'ne devredildiği aktarıldı.