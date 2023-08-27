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Giriş Tarihi: 27.8.2023 22:30

İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta büyük hezimet yaşayan CHP ve İYİ Parti arasındaki kriz giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Meral Akşener'in ardından İYİ Partili Ümit Özlale'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Ümit Özlale, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adeta kapıları kapattı ve "Onlar artık bizim için CHP'nin belediye başkanlarıdır. Seçimde onları desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." dedi.

İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na kapıları kapattı!

Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından darmadağın hale gelen muhalefette karşılıklı retleşmeler sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Afyonkarahisar'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

AKŞENER'İN ARDINDAN ÖZLALE'DEN SALVOLAR!

Son olarak ise İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması beklenen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'den bomba açıklamalar geldi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ÖNERDİK AMA..."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale Halk TV canlı yayınına katılarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Ümit Özlale, zayıflayan ittifak ihtimalinin imkansıza yaklaştığının sinyalini verdi.

"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdik ve onlar 'CHP belediye başkanları olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyoruz' dediler." diyen Özlale daha da ileri gitti.

"ONLAR ARTIK CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARIDIR"

Özlale "Onlar artık bizim için CHP'nin belediye başkanlarıdır." dedi ve "Seçimde onları desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." şeklinde konuştu.

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İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!
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