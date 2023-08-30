Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçeğe dönüştüreceğiz

Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir.



Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçeğe dönüştüreceğiz | Video

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi "Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir."

"Türk Milleti'nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı" olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı direniş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelen saldırılara milletimizin verdiği cevap, bu iradenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde açıkladığımız Türkiye Yüzyılını inşa kararlılığımızın arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır.