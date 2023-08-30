MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti çağrısına karşılık! MHP’ye katıldılar...

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan; "Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı olarak, liderimizin çağrısına kayıtsız kalmayıp, ülke hayrına atılan bu adımdan dolayı partimize geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuyla yürüttüğümüz çalışmalarımız devam edecektir. Bizler liderimizin emrinde ve onun çizdiği istikamette her geçen gün daha çok kenetleniyoruz. Bu vesileyle partimize katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural ve birlikte görev yaptığı yönetim kurulu üyeleri ve mevcut yönetimdeki bazı İYİ Partililerle birlikte MHP'ye katıldı.