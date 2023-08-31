Son dakika: MSB’den Ege ve Akdeniz mesajı! Dikkat çeken Kıbrıs vurgusu

Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakârlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiş ve yıllardır milletimizin başına musallat olan terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 474 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 30'u FETÖ mensubu olmak üzere 37'si terör örgütü üyesidir. 4.291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.