İmamoğlu’nu eleştiren vatandaşı darbettiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etabı olan Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının açılışına katıldı. Açılışın ardından Eminönü istasyonunda tramvaya binen İmamoğlu, Feshane istasyonunda beraberindekilerle araçtan indi. İmamoğlu'nun burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi nedeniyle tramvayın Eminönü'ne hareket etmemesi yolcuların tepkisine yol açtı. Bir vatandaşın, "Sıcakta 5 çocukla rezil olduk, açılış yapılacaksa yapılsın, daha sonra tramvay hareket etsin." diye bağırması üzerine İmamoğlu, bu kişiyi yanına çağırdı. Seçkin Türk isimli başka bir vatandaşın da İmamoğlu'na tepki göstermesi üzerine korumalar müdahale etti. Bu sırada darbedilen Türk, iki görevli tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Türk, İmamoğlu'na ağır bir eleştiri veya hakarette bulunmadığını ileri sürerek, "Sen başkana ne söylersin lan' diyerek pata küte beni dövdüler" dedi. Türk, gazetecilere yüzündeki ve boynundaki darp izlerini göstererek, şikayetçi olacağını söyledi.