İBB İsmetpaşa mahallesini 4 yıldır kaderine terk etti

'SANKİ SAVAŞ VAR BURADA'

Mahalle sakini olan ve apartmanının dış kapısını kitlerken denk geldiğimiz H. A. Y. de "Artık dış kapıyı bile sıkıca kitleme ihtiyacı güdüyoruz. Mahallede dolaşanların gelen gidenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi de inatla burayı bir düzene koymuyor. Burada vatandaşın evlerini boşalttırdılar. Ama tapularını vermiyor. 'Sözleşme yapalım yeni yapılan yere geçin' diyorlar. Ama bu yıkılacak yerler vatandaşın tapulu yerleri. Haliyle herkes de tapu alarak yeni yapılan binalara geçmek istiyor. Ama İBB Ali Cengiz Oyunu yapıyor. Sözleşmeye mecbur bırakıyor. Bazı komşularımız öyle yapıp geçti ama ileride ne olacağı belli değil. Versin burada vatandaşa tapularını bir düzene girsin artık mahallemiz. Hali görüyorsunuz önceden çocukların oyun seslerinden geçilmezdi şimdi sanki savaş var da bomba atılmış buraya" dedi.