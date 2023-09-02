Eğitimli sayımız arttı

Türkiye'nin Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Okuma-Yazma Seferberliği', 'Nerde Kalmıştık' eğitim kampanyası meyvelerini vermeye devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı 2022 verilerine göre 18 ve daha yukarı yaştaki nüfusta örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların oranı son 7 yılda 0.2 artarak 22.9'a yükseldi. Türkiye'de fertlerin son 12 ay içinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetlerinde ilk sırayı yüzde 30.3 ile hizmetler aldı. 65 ve üzeri yaş grupta yüzde 28.9 ile sanat ve beşeri bilimler, yüzde 28.6 ile sağlık ve refah alanında eğitim ilk sırada yer buldu.