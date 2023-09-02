SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını 30'unun tutuklandığını açıkladı.
MUĞLA VE İZMİR'DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 4️⃣2️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️#Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 2, 2023
❌1️⃣'i yabancı 2️⃣5️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü… pic.twitter.com/G3TFAhYsim