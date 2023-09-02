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Giriş Tarihi: 2.9.2023 12:31

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını 30'unun tutuklandığını açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını 30'unun tutuklandığını açıkladı.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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