Bakırköy’ün çile caddesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren Bakırköy'ün en işlek caddelerinden İstanbul Caddesi'nde sorunlar bitmek bilmiyor.Caddedeki en büyük sorun trafik ve park. Önce yayalaştırılan sonra da vazgeçilip tekrar araç trafiğine açılan caddenin dar olması sebebiyle gün içinde sürekli tıkanmalar yaşanıyor. Normalde yaya yolu olan caddeyi kullanan araçlar cadde kenarına park edilen bir araç dahi olsa ilerleyemiyor. Araç sahibi gelene kadar caddede araç trafiği duruyor. Çileden çıkan sürücüler zaman zaman yasak olmasına rağmen kaldırıma çıkarak ilerliyor. İBB'ye bağlı bir aracında cadde kenarında park halinde olduğu ve aracından çıkmakta güçlük çektiği görüldü. İtfaiye ve ambulanslar da İstanbul Caddesi'ne girdiğinde çıkamıyor ve ilçe genelinde acil vakalara gecikmeler yaşanıyor. Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri olmasına rağmen tek şeride düşürülen caddedeki trafik ve park sorunu bölgedeki vatandaşları canından bezdirmiş durumda. Araçların yer yer çift şeritli park ettiği yol üzerinde faaliyet gösteren esnaf, İBB ve Bakırköy Belediyesi'ne isyan ediyor.Caddedeki çalışmalarda bazı malzemelerin sürekli yenilendiği, çalışır vaziyetteki otomatik dubaların üstünün asfaltla kapatıldığı iddia edildi.İstanbul Caddesi'nde telefon tamiri dükkanı işleten bir vatandaş "4 yıldır ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyoruz. Burası belirsiz bir cadde. Sürekli bir yıkıp, kazıp yeniden yapma durumu var. Trafiği, park sorunu, çöp sorunu bitmiyor" dedi.