Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açtılar: Önce kimseden korkumuz yok dedi sonra fotoğrafı sildi!

Tamamen siyah giyimli olan, boyunlarında haç kolye bulunan ve yüzleri kapalı olan gençler, fotoğrafa "Öyle korktuğumuz falan yok! 30 Ağustos günü Maçka Parkı'nda herkesin gözünün önünde açtık bayrağımızı…" notuyla paylaştı.

Ancak gelen tepkiler üzerine fotoğrafı paylaşan genç geri adım attı… Fotoğrafı yayından kaldıran genç "Bana fotoğrafımı silmem gerektiği söylendi. Antisemitizmi yaymaktan gocunmam" ifadelerini kullandı.