Başkan Erdoğan ile Putin arasında görüşme öncesi samimi diyalog

Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli adımlardan birinin turizm noktasındaki gelişmeler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Turizmde de şu anda Rusya bizde bir numara. Böyle bir konumda. Bütün bunlarla beraber tabii en önemli adım, herkes bugün Türkiye Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan Tahıl Koridoruyla ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

Bir diğer aramızdaki en önemli konu savunma sanayiine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım, özellikle doğal gaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğal gazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum. Bu arada yaz mevsimiyle ilgili malum yangınlar, orman yangınları ve bu konuda da bize gönderdiğiniz 2 uçakla gerçekten çok ciddi derdimize derman oldunuz. Tabii bunu 2 kat daha, 1 kat daha artırabilirsek çok daha isabetli olacak, çünkü bu yaz mevsimi devamlı bu tehdidin altındayız ve bu tehdidi atlatmamızda çok ciddi faydalar var."