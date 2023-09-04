İşte AK Parti’nin “başkan kriterleri”

AK Parti, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin başta olmak üzere 30 büyükşehirde ve ülke genelinde belediye başkanlıklarını kazanmak için adaylarda aranacak 10 özellik belirledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MKYK toplantısında 7 Ekim'de yapılacak 4'ncü olağanüstü kongre için karar alındı.Toplantıda, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı sunumda, 30 Büyükşehir belediyesinden 15'inin AK Parti'de 1'inin ise MHP'de olduğu da belirtti. 31 Mart seçimlerinde adaylarda aranan kriterlerin de yer aldığı sunumda liyakat, dirayet, ahlak, siyasal kimlik, sosyal ve kültürel aidiyet, eğitim düzeyi, temsil kabiliyeti, toplumsal bilinirlik, toplumsal kanaat, demografik yapıya uygunluk ile tevazu, samimiyet ve gayret sahibi olunması gibi kriterlerin altı çizildi.