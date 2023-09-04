‘KAAN, F-16’lardan daha iyi olacak’

TEKNOFEST ANKARA'da gösteri yapan SOLOTÜRK pilotları hem festivalle ilgili duygularını anlattı hem de Türk savunma sanayinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.Her Türk genci gibi Milli Muharip Uçak KAAN ile uçmak istiyoruz. Şu an envanterdeki performans açısından en yüksek seviyedeki uçak F-16. KAAN ondan daha iyi olacak, sabırsızlanıyoruz. Bizler KAAN'a yetişemeyebiliriz ama bizden sonrakiler belki de KAAN pilotu olacak.Bir Türk pilotu olarak son dönemde üretilen yerli ve milli araçlarla büyük gurur duyduk. Her görevde ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırdık.Genç nesillere örnek olduğumuzu düşünüyoruz.