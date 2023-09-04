TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan sivil anayasa ve emekli maaşı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümünde ahaber'in canlı yayınına katıldı. Milli Mücadele'ye dikkat çeken Numan Kurtulmuş, "Esareti kabul etmeyen ecdadımızın irade göstergesiydi" ifadelerini kullandı

Kurtulmuş, "Kongreler zincirinin son halkası Sivas Kongresi'dir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan süreç Sivas Kongresi ile son buldu. O zaman İstanbul büyük bir baskı altındaydı. Ordunun silahları dağılmış bir yenilgi alınmış Balkan Savaşları'ndan sonra küçülüp Anadolu kıtasına çekilmek zorunda kalmış bir büyük cihan devletinin yıkıntılarından bahsediyoruz. Bu halkın ecdadımızın böyle bir esareti kabul etmesi mümkün değildi. Anadolu'da çok ciddi bir uyanış yaşanıyor. Samsun'da Sivas'a gelen süreç bir iradeyi ortaya koyuyor. Sivas Kongresi milli iradenin kendisiydi. Kongreler ile ecdadımız milli iradesini ortaya koydu" açıklamasını yaptı.

TBMM 1 EKİM'DE AÇILIYOR

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, bu yıl Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunu vurguladı. "2023 yılı bizim tarihimiz bakımından önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin bir asrı geride kalıyor. İnşallah ikinci asrı Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak Yasama, yürütme, yargı faaliyetleri içerisinde en önemlisi milli iradenin tecelli ettiği yer TBMM'dir. Bu süreçte TBMM'ye çok büyük sorumluluklar düşüyor. Öncü bir rol oynama fonksiyonuna sahip olduğunu düşünüyorum Bu süreçte Türkiye Cumhuriyetimizin 2. asrına yaraşır şekilde güçlü bir Meclis olmasını istiyoruz. Şu anda Meclis'te 15 siyasi parti var ve temsil gücü çok yüksek. 6 siyasi partinin Meclis'te grubu var. Bunun büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bekleyen temel meseleler var bunları çözeceğimize inanıyorum. Meclis İç Tüzüğü'nün yapılanması lazım. Gerek iktidar gerek muhalefet olsun vekiller hep Meclis'te çalışma düzeninde şikayet eder. 37 saat Meclis kesintisiz çalışmıştır. Meclis'te insanı bir çalışma ortamının oluşturulması lazım. Türkiye 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmalıdır. Hiçbir parti ve grubun anayasası olmaz. Herkes sürece katkı vermelidir" mesajını paylaştı.

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK DÜZENLEME...

Emekli maaşlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: Hükümetin böyle bir kararı vermesi ilgili bakanlığın böyle bir hazırlığı yapması, yine parti grupları üzerinden bu konunun Meclis'e gelmesi ve Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşulduktan sonra Meclis Genel Kurulu'na inmesi, böyle bir süreç yaşanacak. Bunun önemli bir sosyal mesele olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik zorlukları da özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçedeki zorlukları da göz önünde bulundurularak ben iyi bir zamanlama ile iyi bir şekilde sonuçlandırılacağını inanıyorum.

"İSVEÇ SAYGI GÖSTERMELİ"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında da açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "İsveç ve Finlandiya'nın iki ayrı reçete ile NATO üyeliğine onay verip vermeyeceğimizi ilan etmiş olmamız çok büyük bir siyasi adımdı. Sayın Cumhurbaşkanımız burada çok hassas davrandı. Türkiye'nin kategorik olarak bu ülkelerin NATO'ya girişine engel olmayacağını ama Türkiye'nin de önünde meseleler olduğunu mesela biz bu ülkelerin PKK'nın Türkiye'ye karşı mücadele veren grupların açık aleni bir propaganda ortamının olduğunu bunun Türkiye'yi rahatsız ettiğini, biz de geçmiş dönemlerde gittiğimizde parlamentoda iki ülkenin heyetleri arasında müzakereler yapıyoruz 150 metre ötede PKK'nın posterleriyle birlikte insanlar sloganlarla gösteri yapıyor. Bu kabul edilemez. Oradaki vatandaşlarımızdan zorla para toplayan haraç toplayan terör örgütlerine bağlı grupların olduğunu biliyoruz. Buralar Türkiye'nin hassasiyeti. Türkiye terörle ilgili hassasiyetini söylerken asla blöf yapmıyor. Asla buradan bir siyasi pazarlık marjı kendisine çıkarmak istemiyor. Türkiye'nin canı yanıyor. Yurt dışında bu silahlı grupların bir şekilde korunup kollanmasının önüne geçilmesi talebi var. İsveç'te de olumlu bulabileceğimiz adımlar atılıyor. Ama henüz bu anlamda hükümetin beklediği olgunlukta mıdır İsveç'in attığı adımlar bunlara karar verecek olan Dışişleri Bakanlığı'mız hükümet yetkilileridir. Eğer burada böyle bir noktaya gelinirse İsveç bizim hassasiyetlerimizi dikkatle, mesela bir yasa çıkardılar terörle mücadele konusunda bununla ilgili bir uygulama da yaptılar bunlar olumlu sinyaller. Eğer bunları yerine getirmeye devam ederse tabii ki hükümet de konuyu Meclis'e taşır Meclis de gereğini yapar."

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİ

Soçi'de bugün gerçekleştirilen Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesini de değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Tahıl konusunda müzakere için Putin açık kapı bırakıyor. Görüşmeden net sonuçların ortaya çıkacağını umuyorum" açıklamasını yaptı.

FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK

Akşam keyifle, yüreğimiz ağzımızda izledik... Son hele 2 set oldukça zordu... Tebrik ediyoruz büyük bir gurur duyduk Türkiye'nin Avrupa Şampiyonu olması, aslında bizim her alanda kalkınma hedefimiz olarak görüyorum. Teknofest'teki gurur neyse bunun da aynısı olduğunu düşünüyorum. İnsanın gözleri yaşarıyor... Türkiye bir yanda teknolojik alanda rekabet ediyoruz. Her alanda gelişiyoruz. Aile yapısı, teknolojisi, kültürde sanatta güçlü olan Türkiye olmamız gerekiyor... Avrupa'nın kalbinde İstiklal Marşımızın okunması büyük bir gururdu...