TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan sivil anayasa vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümünde ahaber'in canlı yayınına katıldı. Milli Mücadele'ye dikkata çeken Numan Kurtulmuş, "Esareti kabul etmeyen ecdadımızın irade göstergesiydi" ifadelerini kullandı

Kurtulmuş, "Kongreler zincirinin son halkası Sivas Kongresi'dir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan süreç Sivas'ta kongre ile son buldu. O zaman İstanbul büyük bir baskı altındaydı. Ordunun silahları dağılmış bir yenilgi alınmış Balkan Savaşları'ndan sonra küçülüp Anadolu kıtasına çekilmek zorunda kalmış bir büyük cihan devletinin yıkıntılarından bahsediyoruz. Bu halkın ecdadımızın böyle bir esareti kabul etmesi mümkün değildi. Anadolu'da çok ciddi bir uyanış yaşanıyor. Samsun'da Sivas'a gelen süreç bir iradeyi ortaya koyuyor. Sivas Kongresi milli iradenin kendisiydi. Kongreler ile ecdadımız milli iradesini ortaya koydu" açıklamasını yaptı.

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, bu yıl Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunu vurguladı. Yeni sivil anayasa hakkında da değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş "Türkiye 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmalıdır.Hiçbir parti ve grubun anayasası olmaz. Herkes sürece katkı vermelidir" mesajını paylaştı.

Emekli maaşlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Numan Kurtulmuş "Hükümet hazırlıkları yaptıktan sonra Meclis'e gelecek. Bunun önemli bir sosyal mesele olduğunu düşünüyorum. İyi bir zamanlama ile iyi bir şekilde sonuçlandırılacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.