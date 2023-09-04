Yangın bitti başkan geldi

Çanakkale'de binlerce dönüm alanın kül olduğu orman yangınında bölgeye uğramayan ve sadece X hesabından, "Yangınlar ciğerimizi yakmaya devam ediyor. Umarım en kısa sürede söndürülür" paylaşımı yapmakla yetinen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ilk kez bölgede görüntülendi.Yangında zarar gören köyleri gezen Başkan Gökhan'a, vatandaşlar ilgi göstermedi. Birkaç kişiyle el sıkışan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Gökhan, daha sonra bölgeden ayrıldı. Bölgede yaşayan bir vatandaş, "Devletimiz tüm imkanlarını bölgeye sevk edip, yanımızda yer alırken, bu şehrin belediye başkanı ortada yoktu. Eğer bu şehirde isen düğüne gidebilecek gücün varsa, yangına gidebilecek gücünde mutlaka vardır. Hadi hastaydın 'geçmiş olsun', düğüne gittin 'hayırlı olsun', ardından partinin seçimlerine katıldın 'uzun ömürlü olsun'. Yangının üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise anca geldin. Kusura bakma ama 'hadi sana uğurlar olsun' dedi.Başka bir bölge sakini ise "Başkan eline hortumu alıp, yangını söndürsün demedik. Devlet yanımızdayken o da burada olsun istedik. 'Başkan yangında ne yapacak, istirahat hakkını kullandı. Biz belediye olarak buradayız' diyorlar. Devlet büyüklerimiz geldi yangını söndürdü, bizimle üzüldü, moral verdi. Başkan da gelip manevi destek olarak moral verebilirdi. Hasta adam düğünde değil yatakta olur. İyileşir iyileşmez düğüne değil vatandaşına koşar" diye konuştu.