Başkan Erdoğan’dan başörtülü vatandaşlara hakaretlere sert tepki: Asla kabul edilemez

"HALA DERS ALMADINIZ"

Erdoğan, "Bu millet sizin mandacı zihniyetinize de sapkın heveslerinize de sinsi yöntemlerinize de eyvallah etmedi, etmeyecek. Bunu 14-28 Mayıs'ta gördük ama milletin size attığı bu şamardan hâlâ ders almadınız, akıllanmadınız ve hâlâ akıllanmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.