Başkan Erdoğan’dan başörtülü vatandaşlara hakaretlere sert tepki: Asla kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde muhalif siyasilerin ve sosyal medyadaki provokatif hesapların köpürtmesi ile körüklenmeye çalışılan yabancı düşmanlığıyla ile birlikte, başörtülü vatandaşlara karşı yapılan sistematik hakaretlere sert tepki gösterdi.
'ASLA KABUL EDİLEMEZ'
Başkan Erdoğan, "Sırf yabancı diye, sırf başka bir dil konuşuyor diye, sırf başı örtülü, çarşaflı, takkeli, sakallı diye insanlara laf atmak, hakaret etmek, hele hele el uzatmak asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir." dedi.