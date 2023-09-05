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Giriş Tarihi: 5.9.2023 20:51

Başkan Erdoğan'dan başörtülü vatandaşlara hakaretlere sert tepki: Asla kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, son dönemde başörtülü vatandaşlara karşı yapılan sistematik hakaretlere çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Sırf yabancı diye, sırf başka bir dil konuşuyor diye, sırf başı örtülü, çarşaflı, takkeli, sakallı diye insanlara laf atmak, hakaret etmek, hele hele el uzatmak asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir." dedi.

Başkan Erdoğan’dan başörtülü vatandaşlara hakaretlere sert tepki: Asla kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde muhalif siyasilerin ve sosyal medyadaki provokatif hesapların köpürtmesi ile körüklenmeye çalışılan yabancı düşmanlığıyla ile birlikte, başörtülü vatandaşlara karşı yapılan sistematik hakaretlere sert tepki gösterdi.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Başkan Erdoğan, "Sırf yabancı diye, sırf başka bir dil konuşuyor diye, sırf başı örtülü, çarşaflı, takkeli, sakallı diye insanlara laf atmak, hakaret etmek, hele hele el uzatmak asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir." dedi.

"HALA DERS ALMADINIZ"

Erdoğan, "Bu millet sizin mandacı zihniyetinize de sapkın heveslerinize de sinsi yöntemlerinize de eyvallah etmedi, etmeyecek. Bunu 14-28 Mayıs'ta gördük ama milletin size attığı bu şamardan hâlâ ders almadınız, akıllanmadınız ve hâlâ akıllanmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan başörtülü vatandaşlara hakaretlere sert tepki: Asla kabul edilemez
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