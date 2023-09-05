Çarşaflı kadınlara ağza alınmayacak sözler! “Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar…”

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadının hedefi oldu. Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti.

Hastanede sıra bekleyen kadının, başörtülü kadınlara yönelik "terbiyesizler, pislikler, hayvanlar" sözleri çevredilerin de tepkisine neden oldu.

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