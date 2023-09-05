Çarşaflı kadınlara ağza alınmayacak sözler! “Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar…”

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadının hedefi oldu. Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti.
TRABZON'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET— Sabah (@sabah) September 5, 2023
Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlara hakaretler yağdıran yaşlı kadına güvenlik görevlisi müdahale etti. pic.twitter.com/zZITMfdBXP
Hastanede sıra bekleyen kadının, başörtülü kadınlara yönelik "terbiyesizler, pislikler, hayvanlar" sözleri çevredilerin de tepkisine neden oldu.Marmaray'da başörtülü kadına çirkin saldırı: Başörtüsünü çıkarmaya çalıştı, yolcular tepki gösterdi