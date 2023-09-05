Haberler Gündem Haberleri Çarşaflı kadınlara ağza alınmayacak sözler! “Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar…”
Giriş Tarihi: 5.9.2023 17:19 Son Güncelleme: 5.9.2023 17:23

Çarşaflı kadınlara ağza alınmayacak sözler! “Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar…”

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadının hedefi oldu. Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti.

Çarşaflı kadınlara ağza alınmayacak sözler! “Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar…”

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadının hedefi oldu. Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti.

Hastanede sıra bekleyen kadının, başörtülü kadınlara yönelik "terbiyesizler, pislikler, hayvanlar" sözleri çevredilerin de tepkisine neden oldu.

Marmaray'da başörtülü kadına çirkin saldırı: Başörtüsünü çıkarmaya çalıştı, yolcular tepki gösterdi

ARKADAŞINA GÖNDER
Çarşaflı kadınlara ağza alınmayacak sözler! “Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar…”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA